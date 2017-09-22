Абрахам: я не согласился сменить сборную Англии на команду Нигерии

Нападающий «Челси» и молодёжной сборной Англии Тэмми Абрахам, ныне выступающий в составе «Суонси Сити» на правах аренды, сообщил, что в дальнейшем хотел бы защищать цвета английской национальной команды, и перспектива играть за сборную Нигерии его не привлекает.
«Я сообщил руководству FA о том, что доступен для выбора в сборную Англии. Вопреки сообщениям в средствах массовой информации, хотел бы уточнить, что я не согласился сменить сборную.
Я могу подтвердить, что встретил президента федерации футбола Нигерии после нашей последней игры против «Тоттенхэма» на «Уэмбли» в субботу, это друг моего отца. Однако любое предположение о том, что я принял решение сменить свою сборную является неверным», — цитирует 19-летнего футболиста интернет-издание Goal.