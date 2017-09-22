Обамейянг рассказал о поступавших летом предложениях от топ-клубов

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг рассказал о поступавших в летний трансферный период предложениях о переходе, в том числе от китайского клуба, «ПСЖ», «Милана» и «Реала».
«Я не хочу говорить о «Реале», если клуб в итоге не захотел меня видеть в своём составе. Это не проблема, я иду вперёд и хорошо себя чувствую в Дортмунде. У нас было соглашение с «Боруссией», что я могу уйти, но этого не случилось. Я разочарован, но в то же время счастлив остаться.
«Милан» делал предложение, меня очень интересовал их проект, но по многим причинам не сложилось. Также в начале июня я встречался с президентом «ПСЖ». Это было до прихода спортивного директора Антеро Энрике. И когда Энрике пришёл в «ПСЖ», в клубе решили, что меня в состав не возьмут. Китай? Я не воспринимал это всерьёз, это попросту недостаток профессионализма. Они задержались с отправкой нам письменного предложения — это просто катастрофа», — цитирует форварда RMC.