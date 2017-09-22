Бьельса рассказал о причинах ухода из «Марселя» минувшим летом

Главный тренер «Лилля» Марсело Бьельса рассказал о причинах своего ухода из «Марселя» минувшим летом. Бьельса покинул стан провансальцев за три дня до старта сезона.
«На днях бывший президент „Марселя“ сказал, что я покинул клуб, потому что не смог справиться с давлением. Всегда буду помнить имя этого президента. Глава клуба после одной из игр, находясь под действием алкоголя, начал кричать моему тренерскому штабу: „Мексика, Мексика!“. Он намекал, что я собираюсь возглавить сборную Мексики, поэтому я подал в отставку. Президент мексиканской федерации футбола тогда звонил мне, но я не ответил, и он обиделся. Но я не ответил, чтобы никто не мог связать меня с другой работой.
Уход из «Марселя» за три дня до начала сезона объясняется тем, что адвокат владельца «Марселя», русский мужчина, и ещё один человек по имени Филипп Перес сказали, что мне снизят зарплату на 10 процентов, при этом не приводя никаких аргументов. «Не принимайте это на свой счёт, потому что это касается не лично вас. Мы снизим зарплату тренерскому штабу на 10 процентов», — сказали мне. Я ответил: «Вы уверены, что делаете? Вы представляете президента и владельца клуба?», мне сказали: «Да, сэр». Это произошло за два дня до игры, поэтому я подал в отставку. Я изложил всё это в письменной форме", — приводит слова Бьельсы Get Football News France.