Клубы EFL приняли решение о сокращении летнего трансферного окна

Клубы Английской футбольной лиги (EFL) поддержали идею сокращения трансферного окна, начиная с сезона-2018/19, сообщается на официальном сайте EFL. Решение принято на собрании представителей всех 72 клубов лиги, которая объединяет три английских дивизиона (Чемпионшип, Лига 1, Лига 2). Официальное голосование по этому вопросу пройдёт в феврале, а изменения должны вступить в силу до лета 2018 года.
EFL намерена сократить летний период дозаявок, но разрешить клубам, как и прежде, арендовать игроков до 31 августа. Клубы поддержали эту идею подавляющим большинством.
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