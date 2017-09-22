Роналдо: «Реалу» не нужен центрфорвард, там есть Роналду и Бензема

Бывший форвард мадридского «Реала» Роналдо считает, что клубу нет необходимости приобретать девятого номера. Знаменитый бразилец полагает, что атака «сливочных» достаточно сильна с такими игроками, как Криштиану Роналду и Карим Бензема.
«В последние годы «Реал» показывал свой потенциал. Раньше в течение сезона с командой происходило нечто аналогичное, но в конце она завоёвывала значительные титулы. В способностях игроков «Реала» нет сомнений, надеюсь, что соответствующие результаты у команды будут. У «Реала» отличный состав. Команде не нужен центрфорвард, там есть Бензема и Роналду, являющийся лучшим игроком мира», — цитирует Роналдо Marca.
Бензема официально продлил контракт с «Реалом»