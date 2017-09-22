Обамейянг: не буду осуждать У. Дембеле, отношусь к его поведению с пониманием

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг относится с пониманием к поведению бывшего форварда команды Усмана Дембеле, который по окончании предыдущего сезона страстно желал перейти в «Барселону» и ради этого даже не являлся на тренировки немецкой команды. В результате переход французского футболиста в стан каталонского клуба состоялся и был оценён в € 105 млн.
«Я не буду осуждать его. Отношусь к его поведению с пониманием. Ведь это его мечта. Насколько мне известно, у Дембеле была договорённость с руководством «Боруссии», гласящая о том, что клуб должен отпустить игрока, если его захочет приобрести «Барселона», — приводит слова Обамейянга интернет-портал Goal.
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