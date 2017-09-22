«Олимпиец» — «Уфа» — 1:1 (4:1 пен). Видеообзор матча 1/16 финала Кубка России

В матче 1/16 финала Кубка России нижегородский «Олимпиец» принимал на своём поле «Уфу». Встреча завершилась победой хозяев в серии пенальти (1:1, по пенальти 4:1).
Хозяева вышли вперёд в счёте на 57-й минуте после того, как отличился защитник Кирилл Маляров. «Уфе» удалось перевести матч в дополнительное время благодаря голу нападающего Исламнура Абдулавова на первой компенсированной минуте. По истечении дополнительных 30 минут команды победителя так и не выявили, а в серии пенальти точнее оказались футболисты «Олимпийца».
Видеообзор матча «Олимпиец» — «Уфа» можно посмотреть на «Чемпионате».