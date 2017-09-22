Бубнов: «Зенит» не настроился на матч с «Динамо СПб» должным образом

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение «Зенита» от «Динамо СПб» в матче 1/16 финала Кубка России (2:3 ДВ).
«Трудно сказать, насколько состоятельным оказалось стартовое сочетание игроков, выставленное на игру Роберто Манчини, потому что уже на 10-й минуте его команда оказалась в меньшинстве. При этом факт, что «Зенит» не настроился на матч должным образом. Креативная группа состояла из представителей основной обоймы, которые за всё время создали считаное число голевых моментов. Гол Паредеса – ошибка голкипера, второй мяч фаворит забил сразу, воспользовавшись замешательством «Динамо». Ещё один верный шанс отличиться в дополнительное время упустил Дриусси, который игру никак не усилил. Ротация, безусловно, сказалась на качестве. Особенно это касалось линии обороны. На те же грабли Манчини, к слову, наступил в квалификации Лиги Европы, в ответной встрече с «Бней Иегуда». А тут всё оказалось ещё сложней.
В составе «Динамо» прекрасно проявил себя быстрый форвард Барсов, на которого теперь обязательно обратят внимание представители Премьер-Лиги. Благодаря рывкам он заработал красную карточку для Мевли, решающий пенальти, да ещё и сам забил второй мяч. Вообще, функциональная готовность команды Александра Точилина оказалась на высоком уровне. «Динамо» весь матч навязывало фавориту контригру, действовало внимательно и организованно за исключением короткого провального отрезка по ходу второго тайма, когда «Зенит» сравнял счёт. Петербургское дерби стало лишним доказательством того, что к лидерам ФНЛ нужно относиться всерьёз», — приводит слова Бубнова Sportbox.