Бензема: для меня нападающий – не только тот, кто забивает

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема поделился мнением о том, что значит быть форвардом. Французскому футболисту за время его выступления в испанском гранде приходилось нередко подвергаться критике за малое количество голов в ворота соперников.
«Всё это зависит от того, как ты воспринимаешь футбол. Для меня нападающий не только тот, кто забивает. Ты должен участвовать в командной игре и открывать свободные зоны для одноклубников. Я понимаю, что есть люди, критикующие меня за то, что не забиваю больше. Но я вижу в футболе больше. Всегда думаю о команде, которая важнее отдельного игрока. Я много работаю, чтобы забивать чаще, но форвард также должен уметь двигаться на поле и делать голевые передачи», — цитирует Бензема Marca.
Бензема официально продлил контракт с «Реалом»