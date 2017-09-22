Матьё сравнил Месси с Роналду

Бывший защитник «Барселоны» Жереми Матьё, защищающий ныне цвета лиссабонского «Спортинга», провёл параллель между нападающим каталонского клуба Лионелем Месси и форвардом мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Матьё отметил, что по стилю игры аргентинский футболист и португалец не похожи друг на друга.
«Я не знаком с Роналду лично, но в игре это два разных футболиста, и каждый из них имеет свой стиль. Однако я знаю отлично Месси, и это правда, что он сильный футболист», — приводит слова Матьё ESPN.
Матьё: думаю, Неймар покинул «Барселону» из-за того, что был в тени Месси