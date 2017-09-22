Экс-игрок «Реала» Васкес считает, что у клуба есть повод для беспокойства

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Рафаэль Мартин Васкес считает, что у руководства клуба и тренерского штаба команды есть повод для беспокойства вследствие провалов в трёх домашних матчах. Подопечные Зинедина Зидана по итогам этих встреч набрали всего два очка.
«Не очень нормально, когда «Реал» оставляет сопернику три очка на «Сантьяго Бернабеу». Если провал имеет место один раз, то это несчастный случай. Но если команда не побеждает в трёх матчах кряду, то необходимо проанализировать случившееся. В любом случае у нас длинный чемпионат, и нужно сохранять спокойствие. Нельзя сомневаться в этой команде», — цитирует Васкеса Marca.
Наставник «Бетиса»: у Зидана не нашлось времени пожать мне руку