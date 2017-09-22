Анчелотти ждёт от Хамеса большего

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти доволен полузащитником команды Хамесом Родригесом. Однако итальянский специалист дал понять, что ждёт большего от колумбийского футболиста.
«Я очень доволен игрой Родригеса. То же самое могу сказать и о всей команде. Однако мы знаем, что в футболе каждый может бегать быстрее и лучше», — приводит слова Анчелотти tz.
В шестом туре чемпионата Германии немецкому гранду предстоит на своём поле встретиться с «Вольфсбургом». Игра состоится сегодня, 22 сентября.
Анчелотти: Хамес ещё не готов на 100 процентов