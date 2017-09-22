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Клопп: такое впечатление, что у нас ноль очков, а «Ливерпуль» — худший клуб АПЛ

22 сентября 2017, пятница. 09:29 Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал мнение, что общественность преувеличивает проблемы, которые существуют в стане его команды. После пяти туров мерсисайдцы с восемью очками занимают в таблице АПЛ восьмое место.

«Такое впечатление, что у нас ноль очков и мы абсолютно худшая команда в чемпионате. Так может показаться, если посмотреть на ваши слова. Конечно, у нас есть проблемы, поэтому у нас всего 8 очков, а не 15. Нам есть над чем поработать. Будь у нас 15 очков, то тогда вся ситуация воспринималась бы по-другому. Порой мы реагируем на трудности правильно, иногда — не так, как нужно, но так всегда бывает», — цитирует Клоппа Sky Sports.

Клопп: «Лестер» забил «Ливерпулю» слишком лёгкие голы, я устал от этого
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Ливерпуль Юрген Клопп
Новости. Футбол
22 сентября 2017, пятница
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