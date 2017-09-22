Роналдо: Майораль демонстрирует отличный футбол

Бывший нападающий мадридского «Реала» Роналдо адресовал слова похвалы форварду команды Борхе Майоралю. Знаменитый бразилец считает, что у 20-летнего футболиста отличные перспективы.
«Майораль показал феноменальную игру в матче с «Реалом Сосьедад». Он демонстрирует отличный футбол. В «Реале» есть много футболистов, способных забивать. А если появится какая-нибудь проблема, на поле выйду я», — приводит слова Роналдо Marca.
В нынешнем сезоне Майораль принял участие в трёх матчах чемпионата Испании и стал автором одного гола.