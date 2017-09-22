Ткаченко: клубный патриотизм не может быть из-под палки!

Глава компании ProSportsManagement Герман Ткаченко в интервью «Спорт-экспрессу» прокомментировал высказывание коммерческого директора «Краснодара» Арама Фундукяна о воспитании клубного патриотизма.
«Тезис о развитии академии и собственных воспитанников очень важен в повестке Сергея Николаевича Галицкого, но они настолько чувствительны к этой теме, к своей стратегии, к своим ценностям, что вести с ними дискуссии практически невозможно. Но такая последовательность лучше, чем её отсутствие или шараханье от одного к другому. Здесь же я особой проблемы не вижу – они воспитывают лояльность к своему клубу, патриотизм.
А проблема в том, что патриотизм не может быть из-под палки, нельзя заставить любить свою команду. Важно, чтобы это было искренне – я люблю клуб, хочу защищать его цвета, это счастье – выступать за него. Каждый новый шаг должен быть желанным – выйти из академии, подписать новый контракт. Не только потому, что так говорят руководители, но и потому, что мы сами этого хотим, это приносит другой статус, другое уважение, другой заработок, в конце концов. Если в Краснодаре смогут увязать со всем этим воспитание патриотизма, это будет их уникальная формула, на базе которой может всё и строиться», — отметил Ткаченко.