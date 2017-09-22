Бош: у Ярмоленко есть проблемы, не позволяющие ему играть 90 минут

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош объяснил, почему по ходу матча 5-го тура немецкой Бундеслиги с «Гамбургом» (3:0) заменил нападающего Андрея Ярмоленко. Украинец появился на поле в стартовом составе, отыграв 67 минут.
«У Ярмоленко есть проблемы, которые не позволяют ему играть все 90 минут, но он очень хороший игрок, который принимает участие практически в каждой голевой атаке нашей команды», — сказал Бош в интервью Bild.
В текущем сезоне чемпионата Германии Андрей Ярмоленко принял участие в 3 матчах (2 в основном составе) и отдал 1 результативный пас.
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