Губернатор Самарской области поблагодарил «Крылья Советов» за победу в Кубке

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин после победного матча «Крыльев Советов» в игре с «Локомотивом» (3:2) в 1/16 финала Кубка России поздравил команду в раздевалке и отметил важность победы над обладателем трофея.
«Локомотив» – действующий обладатель Кубка России, и для них этот матч был крайне важен, чтобы удержать свой статус. Нужно сказать слова благодарности нашей команде, всем ребятам, которые отдавались на поле до конца и бились до последнего. «Крылья» добились этой победы хорошей игрой. В раздевалке эмоции очень позитивные, все рады победе. Команда может своим духом, примером и игрой заряжать тысячи людей в регионе. Хочу поздравить болельщиков «Крыльев Советов» с победой и хочу пожелать им поддерживать нашу команду всегда и во все времена», — цитирует Меркушкина пресс-служба «Крыльев Советов».
Расписание матчей 1/8 финала и сетку турнира можно посмотреть на «Чемпионате».