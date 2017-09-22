Мертенс — о голе в ворота «Лацио»: я не Месси и не Марадона, я просто Дрис

Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс, комментируя свой гол в ворота «Лацио» в матче 5-го тура итальянской Серии А (4:1), попросил не сравнивать его с Диего Марадоной. В игре с римлянами бельгиец перебросил вышедшего из ворот вратаря, а после матча ему показали похожий гол Марадоны.
«Я доволен голом, но главное – это победа. В моменте с голом увидел, что вратарь медленно возвращается в ворота и есть небольшой пробел. Поэтому я сказал себе: бей.
После матча мне показали гол Марадоны, но ему было тяжело забить, так что давайте оставим эти сравнения. Я забил благодаря товарищам по команде. Я не Лионель Месси и не Марадона. Я просто Дрис, и я доволен этим», — цитирует Мертенса Goal.
В текущем сезоне Дрис Мертенс в 5 матчах чемпионата Италии забил 6 голов и отдал 1 результативный пас.
Видео обоих голов можно посмотреть на канале Blitz Tv в YouTube.