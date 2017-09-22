Венгер рассказал, что нужно Уилширу, чтобы продлить контракт с «Арсеналом»

Наставник «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что необходимо полузащитнику Джеку Уилширу для того, чтобы заслужить продление контракта с лондонским клубом. Срок действующего соглашения 25-летнего футболиста истекает через один год.
«Новый контракт зависит от того, как я уже говорил, сможет ли он оставаться в форме. Он воспитан „Арсеналом“, и сейчас игрок „Арсенала“. Конечно он хотел бы остаться, но мы не общались об этом, потому что на старте сезона я решил, что буду наблюдать, насколько он может влиять на команду на протяжении всего сезона», — цитирует Венгера Evening Standard.
Венгер: мне нравится Уилшир, но ему нужно иметь постоянную игровую практику