Доннарумма: переход в «Интер»? Никогда, «Милан» — это мой дом

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма исключил возможный переход в стан непримиримого соперника «Интера» в будущем. Также 18-летний вратарь ответил на вопрос, может ли он уже в следующем сезоне оказаться в «Ювентусе».
«Я остался, потому что «Милан» — это мой дом, и я решил, что нужно остаться здесь. Перейти в «Интер»? Этого никогда не будет! Что касается разговоров про «Ювентус», у меня контракт с «Миланом», который действует ещё четыре года», — цитирует Доннарумму Football Italia.
Напомним, что во время летнего межсезонья Доннарумма долгое время не хотел продлевать контракт с «Миланом». Футболист входил в сферу интересов «Реала» и «Ювентуса».
Буффон: не думаю, что «Реалу» надо приобретать Доннарумму