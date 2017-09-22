Левандовски — о 5 голах «Вольфсбургу»: я был будто в другом мире, в трансе

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски в преддверии матча чемпионата Германии с «Вольфсбургом» поделился воспоминаниями о матче двухлетней давности с «волками», когда ему удалось забить пять мячей в ворота соперника менее чем за 10 минут.
«Я действительно вспоминаю это достаточно часто, потому что это был безумный день. То, что случилось тогда, я не в силах объяснить даже сейчас. Это были какие-то невероятные девять минут. Пять голов за такой короткий промежуток времени до этого никто не забивал — и я думаю, что в будущем так быстро это больше никогда не случится.
Конечно, я потом ещё пересматривал все эти голы, поэтому они запечатлелись в моей памяти. В этой части игры мы действительно взвинтили темп, мы совсем не теряли мяч при построении атак. И навесы тоже следовали точно в центр. У меня тогда даже был ещё один отличный шанс забить с пяти-шести метров. Но тогда мяч с линии ворот вынес один из защитников «волков». Видимо, должно было случиться так, чтобы было забито именно пять голов за девять минут.
Во время игры я не думал ни секунды о том, что происходило на поле. Я был сфокусирован на воротах соперника и даже и не понял, что все голы уложились в каких-то девять минут. Я был будто бы в каком-то другом мире, будто в трансе. После каждого гола я думал только: давай, играем дальше. И в последующие дни для меня это не было большой темой, мы играли каждый третий день, и в других играх я тоже забивал много голов", — цитирует форварда пресс-служба «Баварии».
Видео пяти голов Левандовского можно посмотреть на канале в Youtube Cola Coca.