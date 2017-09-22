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Рикельме сравнил полузащитника «Барселоны» Паулиньо с Лэмпардом

22 сентября 2017, пятница. 11:02 Футбол

Бывший полузащитник «Барселоны» Хуан Рамон Рикельме сравнил хавбека каталонского клуба Паулиньо с экс-игроком «Челси» Фрэнком Лэмпардом. Оба, по мнению аргентинца, могут плохо провести матч, но всё равно забить гол.

«Паулиньо похож на Фрэнка Лэмпарда, но он темнокожий. Он может играть плохо, но всё равно забить гол», — цитирует Рикельме Sport.es.

Паулиньо перешёл в «Барселону» во время летнего трансферного окна из «Гуанчжоу Эвергранд». В текущем сезоне Ла Лиги 29-летний бразилец в 4 матчах забил 2 гола и отдал 1 результативный пас.

Паулиньо доплатил «Гуанчжоу Эвергранд» € 7,5 млн вместо «Барселоны»
Источник: Sport.es Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона Паулиньо Фрэнк Лэмпард Хуан Роман Рикельме
Новости. Футбол
22 сентября 2017, пятница
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