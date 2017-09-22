Роша: рад переходу из великого бразильского клуба в величайший российский

Полузащитник «Спартака» Педро Роша, ранее выступавший за «Гремио», рассказал, что подготовился к холодам в России, а также отметил, что решение о переходе в стан красно-белых он принимал сам.
«Знал, что Москва — это очень-очень далеко. Но расстояния меня не смущали. Очень хотел сюда приехать. Хотя по поводу жизни в России даже совета спросить ни у кого не успел. Настолько скоротечно произошёл переезд. Я подготовился! (Улыбается.) Много прикупил в Бразилии. Так как меня предупредили, что в России бывают холодные времена. Надеюсь, что выдержу их. Пока что здесь нормальная погода. Но уже собрался и жду наступления морозов.
Я нечасто спонтанно принимаю решения. Обычно все происходит более взвешенно. Берётся какое-то время на раздумья. Но здесь его не было. Единственное, что успел сделать, — переговорить с родителями. Выслушал все за и против. За перевесили. И подписал контракт. Было непросто решиться, так как на протяжении всей моей жизни мама и папа обычно постоянно находились со мной рядом. А сейчас они сказали: «Сын, принимай решение сам. Ты у нас уже взрослый. Это твоя карьера. Тебе играть». Мне было очень интересно попробовать себя в «Спартаке». Знал, что это самая титулованная команда в России. В Бразилии часто говорят о красно-белых. И я счастлив, что перешёл из великого бразильского клуба в величайший российский. Верю, что здесь продолжу расти как футболист», — цитирует хавбека пресс-служба красно-белых.