Джеко рассказал, кто посоветовал «Роме» приобрести Коларова у «Манчестер Сити»

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко рассказал, что защитник Александар Коларов был куплен римским клубом у «Манчестер Сити» после его рекомендации. Во время летнего трансферного окна «Рома» заплатила за сербского футболиста € 5 млн.
«Я отлично лажу с Коларовым. Фактически, я был тем, кто посоветовал Мончи приобрести его», — сказал Джеко в интервью Gazzetta dello Sport.
В нынешнем сезоне 31-летний защитник забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи в четырёх матчах Серии А. Коларов единственный игрок «Ромы», отыгравший во всех встречах от звонка до звонка.