Экс-форвард сборной России Панов провёл мастер-класс в уфимской футбольной школе

Экс-нападающий сборной России Александр Панов накануне приехал в Уфу, где в рамках популяризации футбола провёл мастер-класс для воспитанников уфимской футбольной школы.
В рамках мастер-класса Панов продемонстрировал юным футболистам некоторые упражнения во время тренировки, а также давал советы во время игрового занятия.
Панов выступал за сборную России с 1998 по 2004 год, провёл 17 матчей и забил четыре гола.
Если у вас не отображается видеозапись с мастер-класса, его можно посмотреть на канале в Youtube футбольного клуба «Уфа».