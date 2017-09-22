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На тренировочной базе «Штутгарта» найдена бомба

22 сентября 2017, пятница. 12:17 Футбол

На тренировочной базе «Штутгарта» была найдена бомба времён Второй мировой войны. Об этом сообщает Bild. Работники обнаружили взрывное устройство во время замены газона на одном из тренировочных полей. Прибывшие на место сапёры обезвредили снаряд.

«Это довольно тяжёлая бомба, весом в 50 килограммов, с механическим детонатором», — рассказала председатель клуба Катя Лампп.

Отметим, что в 2009 году во время реконструкции стадиона «Мерседес-Бенц-Арена», на котором выступает «Штутгарт», были найдены 34 бомбы.

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Источник: Bild Сообщить об ошибке
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Штутгарт
Новости. Футбол
22 сентября 2017, пятница
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