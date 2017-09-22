«ВКонтакте» покажет матчи чемпионата Нидерландов и Чемпионшипа

Как стало известно «Чемпионату», «ВКонтакте» начнёт показывать матчи чемпионата Нидерландов (Эредивизия) и английского Чемпионшипа. В эти выходные будут показаны четыре игры – по две в каждом дивизионе.
Расписание матчей:
23 сентября. Англия. Чемпионшип
«Дерби Каунти» — «Бирмингем Сити». 17:00.
«Астон Вилла» — «Ноттингем Форрест». 19:30.
24 сентября. Нидерланды. Эредивизи
«Утрехт» — ПСВ. 13:30.
«Аякс» — «Витесс». 15:30.
Время указано московское. Ранее стало известно, что «ВКонтакте» с этого сезона начнёт транслировать матчи чемпионата Испании.
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