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Бояринцев: хочется титулов, причём не важно, на каком уровне, даже в ПФЛ

22 сентября 2017, пятница. 13:01 Футбол

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Бояринцев, недавно возглавивший ивановский «Текстильщик», рассказал о своих планах на будущее.

«Всегда хотел быть связан с футболом, хотя и не знал, в каком качестве. Мне повезло начать тренерскую карьеру в «Торпедо» практически без паузы. Считаю, это был лучший вариант развития событий. Профессии всего три года, так что пока нахожусь в поиске своей философии. Конечно, больше привлекает тот футбол, в который когда-то сам играл: агрессивный и атакующий. Но его не всегда можно себе позволить. Тактика очень зависит от многих факторов, в том числе от исполнителей, поэтому отталкиваюсь от состава.

Конкретную задачу финишировать в тройке никто не ставил. Мы стремимся подняться как можно выше в таблице и сделать всё для выхода в ФНЛ. Что касается долгосрочных перспектив, меня пока в эти планы не посвящали. Есть конкретная цель на сезон, и я должен её достичь. Дальнейшие аппетиты обсуждаются в руководстве клуба, а пока мы будем бороться за самое высокое место в группе.

Мне не помешало бы для начала поработать в ПФЛ, набраться опыта. Как игрок, я выступал и в третьей, и во второй, и в высшей лигах, и в тренерской деятельности нужна такая же последовательность. Нужно пройти все этапы, чтобы в дальнейшем было гораздо легче. Понимаю, что сейчас работаю на будущее, но набраться опыта второй лиги всё равно хочется.

Чувствую, что со времён карьеры игрока остался голодным до трофеев, поэтому хочу компенсировать эти пробелы. Хочется титулов, причём не важно, на каком уровне, даже в ПФЛ", — цитирует Бояринцева Sportbox.

Бывший игрок «Спартака» Бояринцев возглавил ивановский «Текстильщик»
Источник: Sportbox Сообщить об ошибке
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Текстильщик Денис Бояринцев
Новости. Футбол
22 сентября 2017, пятница
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