Нападающий Бензема начал тренироваться в основной группе «Реала»

Нападающий «Реала» Карим Бензема в ближайшее время сможет вернуться в строй. Французский футболист уже восстановился после повреждения и сегодня начал тренироваться в основной группе своего клуба. Об этом сообщил официальный сайт испанской команды.
Форвард «Реала» получил травму в первом тайме матча с «Леванте» (1:1) в 3-м туре чемпионата Испании. Тогда у французского футболиста диагностировали травму подколенного сухожилия.
В текущем сезоне Бензема провёл в Примере три матча, отметившись одной голевой передачей.
Бензема получил травму подколенного сухожилия и выбыл из строя на 4-6 недель