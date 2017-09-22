ФНЛ установила рекорд по количеству клубов в 1/8 финала Кубка России

Футбольная национальная лига установила рекорд по количеству клубов в 1/8 финала Кубка России. Стадию 1/16 финала преодолели девять команд. Об этом говорится на официальном сайте ФНЛ.
За место в четвертьфинале Кубка России поспорят выступающие в ФНЛ «Енисей», «Олимпиец», «Крылья Советов», питерское «Динамо», «Луч-Энергия», «Томь», «Шинник», «Тамбов» и курский «Авангард». Предыдущий рекордный показатель – восемь команд — был зафиксирован в сезоне-2009/10.
Матчи 1/8 финала запланированы на 25 октября. Расписание можно посмотреть на «Чемпионате».
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