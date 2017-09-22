«Спартак» обыграл «Анжи» в молодёжном первенстве

Сегодня в 11-м туре молодёжного первенства России московский «Спартак» дома принимал «Анжи». Хозяева поля одержали победу, забив единственный мяч. В составе красно-белых отличился защитник Даниил Петрунин.
Победа позволила «Спартаку» выйти на восьмое место в турнирной таблице, опередив «СКА-Хабаровск», у которого есть две игры в запасе. «Анжи» по-прежнему занимает 13-е место в таблице.
В следующем туре москвичи в гостях будут играть с «Уралом», а махачкалинцы на своём поле примут петербургский «Зенит».