Д. Комбаров продлил контракт со «Спартаком»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров продлил контракт с красно-белыми. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба. 30-летний футболист поставил подпись под долгосрочным соглашением. Новый договор рассчитан до 31 мая 2020 года.
Дмитрий Комбаров дебютировал в «Спартаке» 21 августа 2010 года. С тех пор он провел в составе московского клуба 232 официальных матча и забил в ворота соперников 26 мячей. За сборную России Дмитрий сыграл 45 встреч и забил 2 гола.
Прежний контракт российского защитника истекал летом 2019 года.
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