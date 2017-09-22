Глушаков: счастлив играть в команде Старостиных

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал продление контракта со своей командой. Сегодня стало известно, что капитан красно-белых заключил новое соглашение до 2020 года.
«Счастлив играть в команде Старостиных», — написал Глушаков в «Инстаграме».
30-летний футболист выступает за красно-белых с июля 2013 года. За это время он провёл за «Спартак» 126 матчей и послал в ворота соперников 16 мячей. За сборную России Денис сыграл 54 встречи и забил 5 голов.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «Инстаграме» Дениса Глушакова.
Глушаков продлил контракт со «Спартаком» до 2020 года