Сборные Бразилии и Японии проведут товарищеский матч во Франции

Сборные Бразилии и Японии проведут между собой товарищеский матч. Встреча состоится 10 ноября и пройдёт во Франции. Об этом сообщает AFP. Напомним, что сборные Бразилии и Японии уже завоевали путёвки на чемпионат мира 2018 года, который пройдёт в России.
Очное противостояние в рамках подготовки к мировому первенству пройдёт в Лилле. Согласно информации источника, инициатива проведения матча именно во Франции принадлежит главному тренеру японцев Вахиду Халилходжичу. Ранее боснийский специалист работал в чемпионате Франции, где руководил «Бове, «Лиллем», «Ренном» и «ПСЖ».
Чемпионат мира пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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