Пономарёв: по классу ЦСКА, естественно, выше «Динамо», думаю, «армейцы» выиграют

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями матча 11-го тура РФПЛ «Динамо» — ЦСКА, который состоится 23 сентября.
«Известно, что Головин не будет завтра играть, это большая потеря для «армейцев». Он единственный игрок, который обладает приемлемым дриблингом в команде. По классу ЦСКА, естественно, выше, но динамовцы без боя точно не сдадутся. Думаю, 1:0 «армейцы» выиграют.
Беречь силы футболисты в преддверии Лиги чемпионов определённо не станут. Три-четыре дня для молодого организма вполне достаточно, чтобы обрести достойную спортивную форму», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Красавиным.