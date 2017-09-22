Грушевский: Гончаренко найдёт, как заменить Головина в матче с «Динамо»

Известный шоумен и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился ожиданиями от предстоящего матча 11 тура РФПЛ между «Динамо» и ЦСКА.
«Нет поводов быть мрачными и пессимистичными, несмотря на результат в матче против курского «Авангарда». Кубок – это другое измерение. В противном случае можно же и после вчерашнего матча «Зенита» рассуждать, что с их чемпионскими амбициями покончено. Но, конечно, это далеко не так.
Что касается дисквалификации Александра Головина, то, уверен, Виктор Гончаренко придумает, как его заменить. Тут нужно говорить о стратегических соображениях. Поскольку понятно, что в среду уже противостояние с «Манчестер Юнайтед». По крайней мере, у болельщиков этот матч точно будет сидеть в головах. Но тем не менее «Динамо» тоже не подарок. У «Спартака» оно уже отобрало очки, поэтому играть не в полную силу было бы опрометчиво. Надеюсь, что ЦСКА будет восстанавливаться к игре против манкунианцев на фоне победного эффекта», — сказал Грушевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Матч «Динамо» — ЦСКА состоится 23 сентября. Начало – в 16:30 мск.