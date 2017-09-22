ФИФА назвала имена трёх претендентов на звание тренера года

Международная федерация футбола назвала имена претендентов на звание лучшего тренера года. Из 12 номинированных на награду специалистов в финале оказались трое. Об этом говорится на официальной странице ФИФА в «Твиттере».
Список претендентов на звание тренера года по версии ФИФА:
Массимилиано Аллегри («Ювентус»),
Антонио Конте («Челси»),
Зинедин Зидан («Реал»).
Ранее была определена тройка номинантов на звание лучшего голкипера 2017 года. Церемония вручения наград запланирована на 23 октября и состоится в Лондоне.
ФИФА назвала имена претендентов на звание тренера года