Матч «Ахмат» — «Рубин» пройдёт в Грозном на стадионе имени С. Билимханова

Встреча 10-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги между «Ахматом» и «Рубином» состоится 25 сентября на стадионе имени С. Билимханова в Грозном.
«Решение о переносе матча на резервный стадион принято в связи с техническими работами по восстановлению газона на стадионе „Ахмат-Арена“, — говорится на официальном сайте грозненского клуба.
Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени. После 10 туров «Ахмат» занимает в таблице Премьер-Лиги седьмое место, «Рубин» располагается на шестой позиции.
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