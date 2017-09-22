Роналду, Месси и Неймар — претенденты на звание лучшего игрока 2017 года

ФИФА определила тройку номинантов на звание лучшего футболиста 2017 года. Как сообщает официальный «твиттер» Международной федерации футбола, ими стали Криштиану Роналду («Реал»), Лионель Месси («Барселона») и Неймар («ПСЖ»).
Церемония вручения наград ФИФА в нынешнем году состоится 23 октября в Лондоне. На ней определятся лучшие сразу в нескольких номинациях: лучший игрок среди мужчин, лучший игрок среди женщин, лучший мужской тренер, лучший женский тренер, лучший голкипер, а также лучший игрок.
Буффон, Навас и Нойер — кандидаты ФИФА на звание лучшего вратаря 2017 года