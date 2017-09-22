УЕФА закрыл гостевой сектор фанатам «Спартака» на выездной матч с «Севильей»

Дисциплинарный комитет УЕФА о итогам матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Марибор» – «Спартак» (1:1) принял решение закрыть гостевой сектор для болельщиков красно-белых на выездной матч с «Севильей». Также москвичи получили штраф в размере € 60 тыс.
Во время первого тайма матча в Словении на секторе, где располагались болельщики российской команды, было зажжено несколько фаеров, один из которых был запущен на поле — он приземлился около центрального круга, едва не задев главного арбитра встречи Дениза Айтекина.
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