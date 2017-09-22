175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Объявлены имена трёх претенденток на приз лучшей футболистке года по версии ФИФА

22 сентября 2017, пятница. 16:47 Футбол

Объявлены имена трёх претенденток на приз лучшей футболистке года по версии ФИФА. На почётную награду претендуют Дейна Кастельянос, сборная Венесуэлы (ФК «Санта Кларита Блу Харт»), Карли Ллойд, сборная США (ФК «Манчестер Сити»), Лике Мертенс, сборная Нидерландов (ФК «Барселона»).

Церемония вручения наград ФИФА в нынешнем году состоится 23 октября в Лондоне. На ней определятся лучшие сразу в нескольких номинациях: лучший игрок среди мужчин, лучший игрок среди женщин, лучший мужской тренер, лучший женский тренер, лучший голкипер, а также лучший игрок.

Роналду, Месси и Неймар — претенденты на звание лучшего игрока 2017 года
Источник: Официальный сайт ФИФА Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Сити ФК Барселона ФИФА
Новости. Футбол
22 сентября 2017, пятница
16:50 Президент «Сьона» напал на комментатора после матча с «Лугано»
16:47 Объявлены имена трёх претенденток на приз лучшей футболистке года по версии ФИФА
16:41 УЕФА закрыл гостевой сектор фанатам «Спартака» на выездной матч с «Севильей»
16:26 Роналду, Месси и Неймар — претенденты на звание лучшего игрока 2017 года
16:20 Матч «Ахмат» — «Рубин» пройдёт в Грозном на стадионе имени С. Билимханова
16:18 ФИФА назвала имена трёх претендентов на звание тренера года
16:15 Буффон, Навас и Нойер — кандидаты ФИФА на звание лучшего вратаря 2017 года
15:41 Грушевский: Гончаренко найдёт, как заменить Головина в матче с «Динамо»
15:37 Дринкуотер не поможет «Челси» в матче со «Сток Сити»
15:27 Пономарёв: по классу ЦСКА, естественно, выше «Динамо», думаю, «армейцы» выиграют
15:23 Дриусси и Маммана – в числе 50 лучших молодых игроков мира по версии L’Equipe
15:18 Фанат «Спартака» получил условный срок за нападение на полицейского
15:11 Зидан: выступление сына за «Алавес» добавляет эмоций, но «Реал» намерен выиграть
15:09 Шаваев: несмотря на счёт, для «Амкара» матч с «Факелом» был непростым
14:43 Сборные Бразилии и Японии проведут товарищеский матч во Франции
14:39 Глушаков: счастлив играть в команде Старостиных
14:18 Защитник «Анжи» Мусалов, получивший разрыв крестообразной связки, прооперирован
14:05 Д. Комбаров продлил контракт со «Спартаком»
14:05 Глушаков продлил контракт со «Спартаком» до 2020 года
13:53 «Спартак» обыграл «Анжи» в молодёжном первенстве
13:53 Слуцкий: «Халл» не побеждал на выезде больше года, хотим исправить это
13:29 ФНЛ установила рекорд по количеству клубов в 1/8 финала Кубка России
13:29 «Балтика» подаст в суд на издание, опубликовавшее статью о нападающем Себае
13:10 Нападающий Бензема начал тренироваться в основной группе «Реала»
13:08 Р. Нигматуллин: не думаю, что Кубок никому не нужен, это дорога в Лигу Европы
13:01 Бояринцев: хочется титулов, причём не важно, на каком уровне, даже в ПФЛ
12:49 Геркус – о матче «Крылья Советов» — «Локомотив»: это был настоящий бой, триллер
12:44 «ВКонтакте» покажет матчи чемпионата Нидерландов и Чемпионшипа
12:28 Наставник «Вест Хэма» Билич считает «Тоттенхэм» самым привлекательным клубом АПЛ
12:25 Джеррард: включение в Зал славы – это награда за проделанную тяжёлую работу
12:17 На тренировочной базе «Штутгарта» найдена бомба
12:16 Экс-форвард сборной России Панов провёл мастер-класс в уфимской футбольной школе
11:50 В Саранске на стадионе ЧМ-2018 идут работы по устройству футбольного поля
11:47 Полузащитник «Ювентуса» Пьянич: € 100 млн за Белотти — это слишком много
11:35 Д. Алвес организовал ужин, чтобы помирить Кавани и Неймара
11:19 Джеко рассказал, кто посоветовал «Роме» приобрести Коларова у «Манчестер Сити»
11:08 Роша: рад переходу из великого бразильского клуба в величайший российский
11:02 Рикельме сравнил полузащитника «Барселоны» Паулиньо с Лэмпардом
10:55 Роша: в юности мне говорили: «Ты ничего не умеешь, тебе в футболе делать нечего»
10:50 Диего Коста: я не расстроен отношением Конте ко мне, всё круто
10:48 Левандовски — о 5 голах «Вольфсбургу»: я был будто в другом мире, в трансе
10:25 Доннарумма: переход в «Интер»? Никогда, «Милан» — это мой дом
10:17 Венгер рассказал, что нужно Уилширу, чтобы продлить контракт с «Арсеналом»
09:59 Мертенс — о голе в ворота «Лацио»: я не Месси и не Марадона, я просто Дрис
09:51 Фанаты «Наполи» требуют переигровки с «Шахтёром» на фоне слухов о допинге Срны
Все новости RSS
Партнерский контент