Президент «Сьона» напал на комментатора после матча с «Лугано»

Президент «Сьона», цвета которого защищает российский вратарь Антон Митрюшкин, напал на комментатора матча с «Лугано» (2:1). Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Blick.
Президент «Сьона» Кристиан Константин остался недоволен тем, что комментатор Рольф Фрингер, в прошлом тренер сборной Швейцарии, оскорбил его в прямом эфире, назвав стиль руководства клубом смешным. Функционер собирается обратиться в суд, заявив, что журналист должен прекратить оскорблять его, хотя Фрингир отрицает, что оскорблял Константина.
«Он должен прекратить оскорблять меня, он может критиковать меня и клуб, но не оскорблять лично», — сказал Константин.
Рольф Фрингер также прокомментировал произошедшее.
«Я обернулся, когда последовал удар в лицо, а затем ещё несколько. Я попытался убежать, но споткнулся о камеру», — сказал Фрингер.
Руководство швейцарской футбольной лиги осудило действия президента «Сьона» и поручило дисциплинарной комиссии начать расследование.
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