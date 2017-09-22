Объявлены 10 претендентов на звание автора лучшего гола сезона-2016/17

Объявлены 10 претендентов на премию имени Ференца Пушкаша, вручаемую Международной федерацией футбола автору лучшего гола сезона.
Учитывались голы, которые были забиты с 20 ноября 2016 года по 2 июля 2017 года. Проголосовать можно на официальном сайте ФИФА.
Претенденты на премию имени Ференца Пушкаша по итогам сезона-2016/17:
Кевин-Принс Боатенг («Лас-Пальмас»)
Алехандро Камарго («Универсидад де Консепсьон»)
Дейна Кастелланос (Венесуэла U17)
Напомним, что обладатель приза станет известен 23 октября на церемонии вручения наград ФИФА в Лондоне.
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