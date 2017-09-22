Защитник «Реала» Марсело из-за травмы выбыл на месяц

Защитник «Реала» Марсело из-за травмы не сможет помочь мадридской команде в ближайших матчах.
«Королевский клуб» на своём официальном сайте сообщил, что 29-летний бразилец прошёл медосмотр, и у него диагностировано повреждение мышцы левого бедра второй степени.
Травму Марсело получил в матче 5-го тура испанской Примеры с «Бетисом» (0:1). Он был заменён на 72-й минуте.
Сроки восстановления игрока «Реал» не назвал, но, как сообщает Marca, Марсело пропустит около месяца.
В текущем сезоне Марсело, который недавно продлил контракт с «Реалом» до 2022 года, сыграл в восьми матчах и сделал две голевые передачи.
«Реал», скорее всего, не сможет рассчитывать на Марсело в матче с «Алавесом»