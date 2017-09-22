«Спартак» в преддверии игры с «Ливерпулем» снял видео про стереотипы о России

Московский «Спартак» в преддверии домашнего матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов на своём официальном канале в YouTube опубликовал видеоролик с английскими субтитрами под названием From Moscow with Love.
Авторы видео сначала показали, какой привыкли видеть Россию иностранцы, приведя кадры о стереотипах о стране. А во второй половине они изобразили столицу России такой, какой, по их мнению, она есть сейчас, а также обратили внимание, что «Спартак» является частью стремительного ритма Москвы.
Матч «Спартак» — «Ливерпуль» пройдёт в Москве 26 сентября.
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Посмотреть видео можно на официальном канале «Спартака» в YouTube.