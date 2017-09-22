175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Спартак» в преддверии игры с «Ливерпулем» снял видео про стереотипы о России

22 сентября 2017, пятница. 17:38 Футбол

Московский «Спартак» в преддверии домашнего матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов на своём официальном канале в YouTube опубликовал видеоролик с английскими субтитрами под названием From Moscow with Love.

Авторы видео сначала показали, какой привыкли видеть Россию иностранцы, приведя кадры о стереотипах о стране. А во второй половине они изобразили столицу России такой, какой, по их мнению, она есть сейчас, а также обратили внимание, что «Спартак» является частью стремительного ритма Москвы.

Матч «Спартак» — «Ливерпуль» пройдёт в Москве 26 сентября.

Заказывай поездки на матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы с участием российских клубов!

Посмотреть видео можно на официальном канале «Спартака» в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль ФК Спартак
Новости. Футбол
22 сентября 2017, пятница
18:26 Каррера обратился к фанатам «Спартака»
18:18 Каррера: Кубок России – важный турнир для «Спартака», он даёт шанс играть в ЛЕ
18:11 Промес и Педро Роша не помогут «Спартаку» в матче с «Анжи»
17:54 «Динамо» обыграло ЦСКА и вышло в лидеры таблицы молодёжного первенства
17:53 Моуринью: не собираюсь плакать и считать дни до возвращения Погба в строй
17:47 «Спартак»: клуб сделал всё возможное, чтобы наказание было минимальным
17:38 «Спартак» в преддверии игры с «Ливерпулем» снял видео про стереотипы о России
17:29 Защитник «Реала» Марсело из-за травмы выбыл на месяц
17:05 Объявлены 10 претендентов на звание автора лучшего гола сезона-2016/17
17:05 Директор стадиона: поле «Ахмат-Арены» будет готово к матчу со «Спартаком»
17:00 Промес и Роша пропускают тренировку «Спартака»
17:00 Неймар не поможет «ПСЖ» в матче с «Монпелье»
16:50 Президент «Сьона» напал на комментатора после матча с «Лугано»
16:47 Объявлены имена трёх претенденток на приз лучшей футболистке года по версии ФИФА
16:41 УЕФА закрыл гостевой сектор фанатам «Спартака» на выездной матч с «Севильей»
16:26 Роналду, Месси и Неймар — претенденты на звание лучшего игрока 2017 года
16:20 Матч «Ахмат» — «Рубин» пройдёт в Грозном на стадионе имени С. Билимханова
16:18 ФИФА назвала имена трёх претендентов на звание тренера года
16:15 Буффон, Навас и Нойер — кандидаты ФИФА на звание лучшего вратаря 2017 года
15:41 Грушевский: Гончаренко найдёт, как заменить Головина в матче с «Динамо»
15:37 Дринкуотер не поможет «Челси» в матче со «Сток Сити»
15:27 Пономарёв: по классу ЦСКА, естественно, выше «Динамо», думаю, «армейцы» выиграют
15:23 Дриусси и Маммана – в числе 50 лучших молодых игроков мира по версии L’Equipe
15:18 Фанат «Спартака» получил условный срок за нападение на полицейского
15:11 Зидан: выступление сына за «Алавес» добавляет эмоций, но «Реал» намерен выиграть
15:09 Шаваев: несмотря на счёт, для «Амкара» матч с «Факелом» был непростым
14:43 Сборные Бразилии и Японии проведут товарищеский матч во Франции
14:39 Глушаков: счастлив играть в команде Старостиных
14:18 Защитник «Анжи» Мусалов, получивший разрыв крестообразной связки, прооперирован
14:05 Д. Комбаров продлил контракт со «Спартаком»
14:05 Глушаков продлил контракт со «Спартаком» до 2020 года
13:53 «Спартак» обыграл «Анжи» в молодёжном первенстве
13:53 Слуцкий: «Халл» не побеждал на выезде больше года, хотим исправить это
13:29 ФНЛ установила рекорд по количеству клубов в 1/8 финала Кубка России
13:29 «Балтика» подаст в суд на издание, опубликовавшее статью о нападающем Себае
13:10 Нападающий Бензема начал тренироваться в основной группе «Реала»
13:08 Р. Нигматуллин: не думаю, что Кубок никому не нужен, это дорога в Лигу Европы
13:01 Бояринцев: хочется титулов, причём не важно, на каком уровне, даже в ПФЛ
12:49 Геркус – о матче «Крылья Советов» — «Локомотив»: это был настоящий бой, триллер
12:44 «ВКонтакте» покажет матчи чемпионата Нидерландов и Чемпионшипа
12:28 Наставник «Вест Хэма» Билич считает «Тоттенхэм» самым привлекательным клубом АПЛ
12:25 Джеррард: включение в Зал славы – это награда за проделанную тяжёлую работу
12:17 На тренировочной базе «Штутгарта» найдена бомба
12:16 Экс-форвард сборной России Панов провёл мастер-класс в уфимской футбольной школе
11:50 В Саранске на стадионе ЧМ-2018 идут работы по устройству футбольного поля
Все новости RSS
Партнерский контент