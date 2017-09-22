175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Промес и Педро Роша не помогут «Спартаку» в матче с «Анжи»

22 сентября 2017, пятница. 18:11 Футбол

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в преддверии матча 11-го тура российской Премьер-Лиги с «Анжи» рассказал о травмированных игроках. По словам итальянского специалиста, в предстоящем 23 сентября на стадионе «Открытие Арена» матче не сыграют полузащитники Квинси Промес и Педро Роша, в лазарете остаются капитан красно-белых Денис Глушаков и нападающий Зе Луиш.

«С „Анжи“ никто не сыграет: ни Глушаков, ни Промес, ни Роша. У Педро ушиб икроножной мышцы. У Квинси мышечная травма, мы будем стараться вылечить его к «Ливерпулю». Ещё минимум неделю будут восстанавливаться Глушаков и Зе Луиш", — заявил Каррера, который также высказался по поводу большего количества травм у «Спартака».

«Такие ситуации существуют в футболе. Для этого у нас даже есть таблица. В прошлом сезоне, до 10-го тура, у нас было 10 различных травм, игроки не играли 168 дней. В этом году было 12, из-за чего не играли 142. Я хочу доказать, что этот сезон вряд ли отличается от предыдущего. Травмы случаются. Так бывает. Мы стараемся делать всё, чтобы предотвращать повреждения, знаем, кто из игроков сильнее рискует получить повреждения.

Естественно, на тренировке можно избежать травм, но в игре это было невозможно. Тем более в нашей физподготовке ничего не изменилось, мы делаем то же самое, что и в прошлом сезоне. Может, вы раньше просто не обращали внимания на это, это было не столь интересно", — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Промес и Роша пропускают тренировку «Спартака»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анжи ФК Спартак Денис Глушаков Зе Луиш Квинси Промес Массимо Каррера Педро Роша Травмы — футбол
Новости. Футбол
22 сентября 2017, пятница
18:26 Каррера обратился к фанатам «Спартака»
18:18 Каррера: Кубок России – важный турнир для «Спартака», он даёт шанс играть в ЛЕ
18:11 Промес и Педро Роша не помогут «Спартаку» в матче с «Анжи»
17:54 «Динамо» обыграло ЦСКА и вышло в лидеры таблицы молодёжного первенства
17:53 Моуринью: не собираюсь плакать и считать дни до возвращения Погба в строй
17:47 «Спартак»: клуб сделал всё возможное, чтобы наказание было минимальным
17:38 «Спартак» в преддверии игры с «Ливерпулем» снял видео про стереотипы о России
17:29 Защитник «Реала» Марсело из-за травмы выбыл на месяц
17:05 Объявлены 10 претендентов на звание автора лучшего гола сезона-2016/17
17:05 Директор стадиона: поле «Ахмат-Арены» будет готово к матчу со «Спартаком»
17:00 Промес и Роша пропускают тренировку «Спартака»
17:00 Неймар не поможет «ПСЖ» в матче с «Монпелье»
16:50 Президент «Сьона» напал на комментатора после матча с «Лугано»
16:47 Объявлены имена трёх претенденток на приз лучшей футболистке года по версии ФИФА
16:41 УЕФА закрыл гостевой сектор фанатам «Спартака» на выездной матч с «Севильей»
16:26 Роналду, Месси и Неймар — претенденты на звание лучшего игрока 2017 года
16:20 Матч «Ахмат» — «Рубин» пройдёт в Грозном на стадионе имени С. Билимханова
16:18 ФИФА назвала имена трёх претендентов на звание тренера года
16:15 Буффон, Навас и Нойер — кандидаты ФИФА на звание лучшего вратаря 2017 года
15:41 Грушевский: Гончаренко найдёт, как заменить Головина в матче с «Динамо»
15:37 Дринкуотер не поможет «Челси» в матче со «Сток Сити»
15:27 Пономарёв: по классу ЦСКА, естественно, выше «Динамо», думаю, «армейцы» выиграют
15:23 Дриусси и Маммана – в числе 50 лучших молодых игроков мира по версии L’Equipe
15:18 Фанат «Спартака» получил условный срок за нападение на полицейского
15:11 Зидан: выступление сына за «Алавес» добавляет эмоций, но «Реал» намерен выиграть
15:09 Шаваев: несмотря на счёт, для «Амкара» матч с «Факелом» был непростым
14:43 Сборные Бразилии и Японии проведут товарищеский матч во Франции
14:39 Глушаков: счастлив играть в команде Старостиных
14:18 Защитник «Анжи» Мусалов, получивший разрыв крестообразной связки, прооперирован
14:05 Д. Комбаров продлил контракт со «Спартаком»
14:05 Глушаков продлил контракт со «Спартаком» до 2020 года
13:53 «Спартак» обыграл «Анжи» в молодёжном первенстве
13:53 Слуцкий: «Халл» не побеждал на выезде больше года, хотим исправить это
13:29 ФНЛ установила рекорд по количеству клубов в 1/8 финала Кубка России
13:29 «Балтика» подаст в суд на издание, опубликовавшее статью о нападающем Себае
13:10 Нападающий Бензема начал тренироваться в основной группе «Реала»
13:08 Р. Нигматуллин: не думаю, что Кубок никому не нужен, это дорога в Лигу Европы
13:01 Бояринцев: хочется титулов, причём не важно, на каком уровне, даже в ПФЛ
12:49 Геркус – о матче «Крылья Советов» — «Локомотив»: это был настоящий бой, триллер
12:44 «ВКонтакте» покажет матчи чемпионата Нидерландов и Чемпионшипа
12:28 Наставник «Вест Хэма» Билич считает «Тоттенхэм» самым привлекательным клубом АПЛ
12:25 Джеррард: включение в Зал славы – это награда за проделанную тяжёлую работу
12:17 На тренировочной базе «Штутгарта» найдена бомба
12:16 Экс-форвард сборной России Панов провёл мастер-класс в уфимской футбольной школе
11:50 В Саранске на стадионе ЧМ-2018 идут работы по устройству футбольного поля
Все новости RSS
Партнерский контент