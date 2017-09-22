Каррера обратился к фанатам «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера обратился к болельщикам красно-белых в связи с наказанием, наложенным на клуб со стороны УЕФА.
Во время первого тайма матча группового этапа Лиги чемпионов «Марибор» — «Спартак» (1:1) 13 сентября болельщики, располагавшиеся на гостевом секторе, зажгли несколько файеров, а также запустили на поле ракетницу, которая едва не попала в главного арбитра встречи Дениза Айтекина. «Спартак» был наказан штрафом в размере € 60 тыс. и закрытием гостевого сектора на матче Лиги чемпионов с «Севильей», который состоится 1 ноября.
«Да, конечно, хочу сказать фанатам, что нам нужна их поддержка. Поэтому я прошу не повторять подобных действий. Команде будет не хватать поддержки, фанаты нам нужны. Надеюсь, что они серьёзно воспримут тот факт, что есть вероятность больше не попасть на стадион», — передаёт слова итальянского специалиста корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.