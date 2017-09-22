Гендиректор «Динамо СПб»: после победы над «Зенитом» в эйфорию не впадаем

Генеральный директор петербургского «Динамо» Дмитрий Рубашко прокомментировал победу команды над «Зенитом» (3:2 ДВ) в матче 1/16 финала Кубка России.
«Ничего такого в победе над гораздо более богатым клубом нет. У «Зенита» другие задачи — он играет в Премьер-Лиге. Да, вчера «Динамо» одержало победу, но важна стабильность. «Зенит» — лидер РФПЛ, у него ещё много турниров, на них рассчитывают команда и руководство. Мы в эйфорию не впадаем, скоро выезд в Новосибирск, готовимся к следующей игре. Думаем только о восстановлении и о том, как бы меньше получать травм и побольше выигрывать.
Возможно, у «Зенита» был недостаток настроя. Такое случается, посмотрите хотя бы на этот тур розыгрыша Кубка — много команд Премьер-Лиги оступилось. У кого-то нет задачи, кто-то наигрывал молодых. У «Зенита» тоже вышло много ребят, которые не получают достаточно игровой практики, да ещё и удаление последовало в самом начале встречи.
Слова Манчини о том, что многочисленные судейские ошибки омрачили матч? Я не увидел никаких судейских ошибок. Мне кажется, арбитр очень ровно отработал. Может, кто-то что-то и заметил, но не я», — сказал Рубашко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.
Полное интервью с Дмитрием Рубашко читайте на «Чемпионате».