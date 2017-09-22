Соперник «Спартака» в ЛЧ «Севилья» проведёт один матч без главного тренера

Главный тренер испанского клуба «Севилья» Эдуардо Бериццо пропустит один матч Лиги чемпионов. Такое решение принял дисциплинарный комитет УЕФА, сообщает пресс-служба организации.
В гостевом матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:2) аргентинский специалист во втором тайме был удалён со скамейки запасных за своё поведение. В одном из эпизодов Бериццо не позволил игроку мерсисайдской команды быстро ввести мяч в игру из аута. Посмотреть видео эпизода можно в «Твиттере».
Таким образом, Бериццо не сможет руководить своей командой со скамейки запасных в домашнем матче 2-го тура группового этапа с «Марибором», который состоится 26 сентября.
«Севилья» является соперником московского «Спартака» по групповому этапу Лиги чемпионов. Испанский клуб проведёт первую встречу с красно-белыми в Москве 17 октября.
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