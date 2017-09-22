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Капитан «Беневенто» сдал положительный допинг-тест

22 сентября 2017, пятница. 19:46 Футбол

Фабио Лучионе, капитан «Беневенто», выступающего в итальянской Серии А, сдал положительный допинг-тест, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Проба у 29-летнего защитника была взята 10 сентября после домашнего матча 3-го тура итальянской Серии A c «Торино» (0:1). Она дала положительный результат на анаболический стероид. Сейчас Лучионе временно отстранён. При этом сообщается, что его дисквалификация может составить от одного до четырёх лет.

«Беневенто», являющийся дебютантом высшего итальянского дивизиона, на старте сезона проиграл пять матчей подряд.

Источник: La Gazzetta dello Sport Сообщить об ошибке
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Допинг
Новости. Футбол
22 сентября 2017, пятница
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